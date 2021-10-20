Большое внимание будут уделять развитию спортивной инфраструктуры, отметил глава государства.

В следующем году в Черкасской области начнется строительство Ледовой арены, нового мощного спортивного комплекса, нескольких бассейнов и реконструкция ряда замков. Об этом во время рабочей поездки на Черкасчину 20 октября заявил президент Владимир Зеленский.

Говоря о планах программы "Большая стройка" на следующий год, глава государства заявил, что значительное внимание будет уделяться развитию спортивной инфраструктуры.

"Есть наша программа – это крупные спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это те программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть три замка, внесенных в программу", – рассказал Зеленский журналистам.

Во время поездки президент и первая леди осмотрели новый бассейн в Золотоноше в гимназии им. Скляренко, который стал первым инклюзивным бассейном громады.

Также по президентской программе уже готовят документацию для проведения реставрации центра Канева, где в этом году в рамках "Большой стройки" открыли современный культурный центр "Шевченко HUB".

Кроме того, в Каневе в 2022 году появится школа со спортивной площадкой и бассейном.

Продолжат и масштабные ремонты дорог. В этом году, по словам Владимира Зеленского, в Черкасской области отремонтируют около 250 км дорог.

"Я думаю, что еще пару лет – и мы завершим все главные дороги в Черкасской области, – сказал президент. – Считаю, что в Черкасской области все есть. Люди, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид".

Как сообщалось, в Винницкой области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реставрируют территорию дворцового комплекса Потоцких.

Автор: Иван Бойко