Полностью реконструкцию территории Дворца Потоцких планируется завершить до конца года.

В Тульчине Винницкой области подходят к концу восстановительные работы на площади перед Дворцом Потоцких, являющимся одним из самых значимых туристических магнитов региона. Реконструкция территории, прилегающей к Дворцу, проводится в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О ходе работ сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.

Проект реконструкции и благоустройства территории Дворца был разработан в 2018 году. В этом году в проект было добавлено продолжение реконструкции ограждения территории Дворца до въездной арки.

Подрядчик уже демонтировал старую ограду и устанавливает конструкции для новой. Она будет иметь такой же вид, как и во времена Потоцких. Для этого сохранившиеся кованые секции будут реставрированы, а также изготовлены новые, по образцу старинных.

На площади перед Дворцом уже высажено более 2,3 тысячи растений, среди которых самшит и розы. Общая готовность работ на сегодняшний день оценивается на уровне 80%. Полностью реконструкцию территории Дворца Потоцких планируется завершить до конца года.

Напомним, в ходе "Большой реставрации", стартовавшей в этом году в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского, в течение трех лет в Украине планируется восстановить около 150 объектов, представляющих культурную и историческую ценность.

Автор: Иван Бойко