Глава государства заявил, что в случае проведения оккупантами "судилища" над украинскими защитниками в Мариуполе возможности для переговоров больше не будет.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что участие Украины в саммите "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии в ноябре, будет зависеть от ситуации на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

В частности, у президента спросили, существуют ли на сегодня механизмы и шансы на возвращение из неволи украинских защитников Мариуполя. Также Зеленского попросили уточнить его заявление о "красных линиях" в контексте того, что если российские оккупанты проведут судилище над "азовцами", то будет ли это означать, что больше переговоров с Россией не будет вообще, в том числе на полях саммита "Большой двадцатки".

"Что касается "Большой двадцатки" - до ноября еще очень много времени. Рано об этом говорить. Я сказал, при каких условиях мы готовы быть, и благодарен за то, что Украину пригласили. Поэтому в каком формате (Украина примет участие - УНИАН) - это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, для меня - от того, что будет происходить у нас в государстве, что будет происходить на полях войны, на полях сражения, на фронте", - заявил Зеленский.

"Что касается красных линий, здесь не о красных линиях. Мне кажется, здесь понятны человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не про красные линии. О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом точка. Мне нечего добавить", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что если оккупанты проведут псевдосудилище над украинскими защитниками в Мариуполе это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны.

"Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров", - подчеркнул президент.

Саммит G20 состоится в ноябре в Индонезии. На мероприятие президента Владимира Зеленского пригласил лично президент Индонезии.

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