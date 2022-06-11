Он подчеркивает, что это задача номер один.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что необходимо сделать так, чтобы уже осенью школьники и студенты с оккупированных территорий пошли на обучение уже на подконтрольной украинской власти территории.

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании.

"Самое главное, что мы хотим сделать для наших школьников и для нашего студенчества, - это сделать так, чтобы осенью у многих территориях, которые сегодня оккупированы, была вновь наша территория, она была возвращена, и дети смогли пойти в школу, а студенты - пойти в университет. И уже на нашей территории, которая контролировалась бы украинскими властями. Для нас это задача номер один", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, с первого сентября образовательный процесс в Украине должен возобновиться в режиме офлайн.

После этого министр образования Сергей Шкарлет заявил, что офлайн-формат обучения возможен только при условии гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

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