Для эвакуации люди должны собраться в 7:00 на Луначарском кольце возле Бердянска.

Завтра, 3 мая, эвакуационная колонна будет забирать людей с Луначарского кольца вблизи Бердянска.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения", - говорится в сообщении.

Для эвакуации люди должны собраться в 7:00 на Луначарском кольце возле Бердянска.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. Сегодня, 2 мая, они прибыли в Запорожье.

Также сегодня утром в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. В мэрии Мариуполя добавили, что также есть предварительная договоренность о приобщении, присоединении людей в Мангуше, в Бердянске и приобщении колонн из собственного транспорта.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", сегодня удалось вывести более 100 человек.

Отметим, что более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию. Российские захватчики не получают поддержки от населения, а затем прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.

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