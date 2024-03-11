Сейчас есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Вопрос демобилизации и ротации остро стоит среди украинских военнослужащих. Впрочем, чаще всего воины спрашивают, когда война закончится.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.

"Откровенно говоря, 50% военных спрашивают, когда война закончится. А те, кто служит больше года, спрашивают когда будет не демобилизация, а когда будет хотя бы ротация. Полноценные ротации за последнее время провели только 10% воинских частей, которые находятся сейчас на фронте", - отметил он.

Видео дня

Горбенко рассказал, что ребята на передней линии дежурят двое суток через двое, или три через три. Их отводят на место дислокации возле фронта для отдыха и снова возвращают на позиции.

"Полноценная ротация - это когда воинскую часть отводят, как минимум, на два месяца, дают отдохнуть бойцам 30 дней, потом они должны пройти боевое слаживание, обновить свою физическую форму. А в таком темпе ротаций, как сейчас, держать физическую форму очень трудно. И поэтому нам надо иметь резервы, чтобы полноценно отводить наши воинские части на восстановление. На фронте задают именно эти вопросы, а не "когда вы меня демобилизуете", - поделился нардеп.

Кроме того, по словам Горбенко, очень много пожеланий от тех воинов относительно надбавки за боевые не 100 тысяч гривен, а 200 тысяч. Это можно сделать, есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Бюджет действительно не резиновый и все, что зарабатывает страна, мы тратим исключительно на войну и вооружение. Но в то же время есть те, кто "воюет" в кавычках: отказники и те, кто самовольно покидает часть. У командиров нет возможности заставить выполнять приказ. Командир может написать отчет и того, кто отказался выполнить приказ, просто накажут на зарплату", - пояснил Горбенко.

За отказ выполнять приказ командир можете сделать в этой ситуации - просто снять зарплату. А ведь государство рассчитывало на этого человека. Горбенко не видит смысла держать таких людей в рядах армии. Лучше эти средства направить на дополнительную мотивацию ребят, которые желают воевать, защищать свою страну.

Зарплаты военным

Как сообщал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны Юрий Мысягин, президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн. Это будет касаться только тех, кто более двух лет на нуле. Но это еще не окончательное решение.

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде назвали цифры дефицита бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

Законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, вероятно, после проекта закона о мобилизации, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

Вас также могут заинтересовать новости: