По его словам, средства для денежного обеспечения украинских воинов будут искать.

Средства на нужды ВСУ средства непременно найдутся, в том числе и на поднятие денежного обеспечения военных на передовой до 200 тысяч гривен.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко с в эфире национального телемарафона. По его словам, в первый год полномасштабной войны украинская власть несколько раз увеличивала расходы на сектор обороны и безопасности.

"Мы всегда ищем возможности. Как вы знаете, в 2022-м году мы несколько раз меняли бюджет, увеличивая расходы на сектор безопасности и обороны. И в 2023-м году - минимум 3 раза были дополнительные (изменения - УНИАН)", - сказал министр.

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В то же время Марченко отметил, что все зависит от внутренних возможностей для реализации таких планов. Украинское правительство делает все, чтобы средства на такие нужды были.

"Все расходы, в которых будут нуждаться наши военные - мы будем искать", - добавил Марченко.

Зарплаты военным

Как сообщал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны Юрий Мысягин, президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн. Это будет касаться только тех, кто более двух лет на нуле. Но это еще не окончательное решение.

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде назвали цифры дефицита бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

Законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрен, вероятно, после проекта закона о мобилизации, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

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