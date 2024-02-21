Зарплату могут поднять до 200 тысяч гривень.

Части украинских военных могут повысить зарплату. Их оклад планируют увеличить до 200 тысяч гривень.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем телеграм-канале. По его словам, речь идет о военнослужащих, которые находятся на передовой уже два года.

"Сегодня во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривень", – написал он.

Другой информации о возможном повышении зарплат военным пока нет.

Выплаты военным в Украине

1 февраля 2023 года в Украине приняли изменения, согласно которым все военные, находившиеся в тылу, имели надбавку к зарплате в размере 30 тысяч гривень, а те, кто были непосредственно на фронте, получали по 100 тысяч гривень. Однако впоследствии в Кабмине приняли новые изменения.

Так, в 2024 году зарплата мобилизованных, находящихся на фронте, но не привлеченных к боям, составит 30 тысяч гривень. По 50 тысяч будут получать военные, привлеченные к выполнению специальных задач вдоль линии боевого столкновения.

Выплаты по 100 тысяч гривень предусмотрены тем военнослужащим, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях.

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