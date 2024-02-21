Части украинских военных могут повысить зарплату. Их оклад планируют увеличить до 200 тысяч гривень.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем телеграм-канале. По его словам, речь идет о военнослужащих, которые находятся на передовой уже два года.
"Сегодня во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривень", – написал он.
Другой информации о возможном повышении зарплат военным пока нет.
Выплаты военным в Украине
1 февраля 2023 года в Украине приняли изменения, согласно которым все военные, находившиеся в тылу, имели надбавку к зарплате в размере 30 тысяч гривень, а те, кто были непосредственно на фронте, получали по 100 тысяч гривень. Однако впоследствии в Кабмине приняли новые изменения.
Так, в 2024 году зарплата мобилизованных, находящихся на фронте, но не привлеченных к боям, составит 30 тысяч гривень. По 50 тысяч будут получать военные, привлеченные к выполнению специальных задач вдоль линии боевого столкновения.
Выплаты по 100 тысяч гривень предусмотрены тем военнослужащим, которые выполняют задачи на передней линии фронта и принимают непосредственное участие в боях.