В парламенте говорят, что возникает вопрос относительно того, где взять эти деньги.

Законопроект №11012, которым предлагается повышение ежемесячной зарплаты военным, будет рассмотрено, вероятно, после проекта закона о мобилизации. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

"Есть законопроект о мотивации Романа Костенко. Он есть у нас в комитете. Документ для того, чтобы мотивировать людей, которые будут на первой линии, чтобы получали достойную заработную плату – до 200 000 грн. Этот законопроект мы подали. Сейчас он пока не рассматривается, сейчас – законопроект о мобилизации. Мы будем его рассматривать, вероятнее всего, после мобилизации", – сказал он.

Здебский заявил, что поддерживает президента, но возникает вопрос относительно того, где взять эти деньги.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что сейчас продолжается обсуждение в рабочих группах в Министерстве финансов. Источники финансирования по всем этим расходам будут рассмотрены министерством, которое предоставит предложения.

Зарплаты военным

Как сообщал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны Юрий Мысягин, президент Владимир Зеленский во время встречи с членами фракции анонсировал повышение зарплаты военным до 200 000 грн. Это будет касаться только тех, кто более двух лет на нуле. Но это еще не окончательное решение.

Ранее УНИАН писал, что в Верховной Раде назвали цифры дефицита бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн.

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