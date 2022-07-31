Теперь документ рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Петиция о повышении заработной платы бойцом Вооруженных сил Украины за счет надбавок депутатам Верховной Рады набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

Отмечается, что петицию зарегистрировали 8 июля. По состоянию на 30 июля документ набрал 25 656 голосов.

"Поднять заработную плату военнослужащим ВСУ с 30 000 грн. до 50 000 грн., а также с 100 000 грн. до 150 000 грн. за счет отмены и снятия всех надбавок с народных депутатов Украины", - указал автор петиции Игорь Осипенко.

Также автор предлагает отменить надбавки нардепам за интенсивность труда, премии, а также материальная помощь на оздоровление.

Как ранее сообщал УНИАН, в МВД предложили сделать выезд мужчин призывного возраста "платным". По мнению советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, мужчины должны уплатить в государство страховой взнос. Речь идет о 3-5 тысячах долларов. Только в таком случае они смогут пересечь границу.

Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять к работе вопросы, поднятые в ней.

Вас также могут заинтересовать новости: