Зеленский поручил премьер-министру Шмигалю принять к работе вопросы, поднятые в петиции.

Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию "Отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев". Он уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю принять к работе вопросы, поднятые в ней.

Реакция главы государства появилась под самой петицией, набравшей более 27 тысяч подписей на сайте президента.

Эта петиция набрала нужное количество голосов еще в конце мая. Автор обращения к президенту Украины предлагал отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а для остальных - открыть границы.

Зеленский поблагодарил как создателя петиции, так и тех, кто за нее проголосовал. Он отметил, что это один из вариантов взаимодействия власти, а также общества.

"Украинцы действительно, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать ее пределы. Но сейчас в стране введено военное положение, которое и является исключением из закона. И отменить эти ограничения можно будет лишь по завершении действия военного положения в нашем государстве", - подчеркнул президент.

В то же время он обратил внимание на вопрос приоритета призыва добровольцев. Зеленский отметил, что за это отвечает Кабинет Министров Украины. Поэтому он и обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о доработке предложений, которые озвучил автор петиции. В частности:

соблюдение конституционных прав украинцев;

предотвращение и выявление коррупции.

Что касается последнего пункта, то речь идет как о работе сотрудников пограничных пунктов пропуска, так и центров комплектования и социальной поддержки.

Зеленский пообещал, что позже сообщит о результатах рассмотрения вопросов, поднятых в петиции.

Напомним, в предыдущий раз Зеленский на петицию отреагировал жестче. Во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский отметил, что не до конца понимает, кому она адресована.

"Ко мне, или, может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которые защитили ценой своей жизни Украину. Когда сегодня от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении, на направлении Востока", – подчеркнул он.

Отметим, в Украине выезд мужчин призывного возраста запрещен как минимум до 23 августа - пока до этого дня продлили срок военного положения в Украине.

Напомним, в МВД предложили сделать выезд мужчин призывного возраста "платным". По мнению советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, мужчины должны уплатить в государство страховой взнос. Речь идет о 3-5 тысячах долларов. Только в таком случае они смогут пересечь границу.

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