Виктор Андрусив предложил ввести "страховой взнос".

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос для мужчин, которые хотят выехать за границу во время военного положения. Он констатировал, что российско-украинская война затянется.

Об этом советник главы МВД в своем Telegram-канале.

"Относительно выезда мужчин за границу. Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда - это не запретить или разрешить. Это вопрос как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", - говорится в сообщении.

По его словам, запрет на выезд создает много проблем, поэтому необходимо изменить подход к регулированию выезда

"Две истории моих знакомых. Один должен был засеять сотню тысяч гектар, но не имел дизеля. Нашел в Румынии, но не мог отправить за ним украинцев. В результате он нанял молдаван, которые довезли в Украину, а затем здесь переливали и доставляли на место, поскольку молдаване не хотели ехать в область с боевыми действиями. Вторая история, знакомый до войны, не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже три месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест", - подытожил Андрусив.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

С первых дней вторжения можно было выехать из страны по внутреннему паспорту Украины. В это же время был введен полный запрет на выезд мужчин из Украины, который действует на период военного положения.

18 мая стало известно, что военное положение продлили еще на три месяца. Ранее Рада продлевала действие военного положения на 30 дней.

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