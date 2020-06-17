В Чехии закарпатец шестой день голодает под стенами завода (фото)

Украинец Ярослав Чепа самостоятельно организовал акцию протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В Чехии, в городе Добржиши, под стенами завода Bobcat объявил голодовку закарпатец Ярослав Чепа.

Вблизи автобусной остановки мужчина установил плакат и два флага – Чехии и Украины. Уже почти неделю, по его словам, он сидит на стуле и потребляет только воду в знак протеста против мошенников, которые не выплачивают обещанные за работу деньги украинским заробитчанам, сообщает Радио Свобода.

«Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема – не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане и их обманывают. Они едут за будущим, заработать для своей семьи, а в конце – они не получают денег за свою работу», – рассказал Ярослав Чепа, который стал основателем общественной организации «Сizinec není otrok» («Иностранец не раб»).

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Несколько месяцев назад к общественной организации, которую возглавляет Ярослав, обратились несколько украинцев, которые, вернувшись с заработков в Украину, недополучили часть зарплаты. По словам Чепы, в течение этого времени организация несколько раз обращалась и к предприятию, где работали эти люди, и к так называемой «агентурной компании-посредника, которая занимается трудоустройством и расчетом с работниками. Но, не получив удовлетворительного ответа, Ярослав решил объявить голодовку.

«Я не хочу ничего никому здесь доказывать. Я буду голодать до тех пор, пока людям не выплатят их честно заработанные деньги», – заявил Ярослав Чепа.

После того, как мужчина выложил на своей странице в фейсбуке видео с объявлением о протесте, к нему начали обращаться еще больше людей, которые оказались в похожей ситуации. Сейчас, по словам Ярослава, лишь по его подсчетам, долг перед украинскими заробитчанами достигает около 400 тысяч чешских крон (сейчас это более 450 тысяч гривен).

Издание связалось с компанией-посредником, которая якобы должна деньги украинским заробитчанам. По телефону ее представитель Михал Гаек рассказал, что задержка в выплатах произошла из-за того, что завод Bobcat вовремя не прислал деньги.

«Это произошло из-за того, что Bobcat не заплатил вовремя. А когда они прислали мне счет в октябре – у меня заблокировался мой банковский счет. Потом пришел коронавирус и два месяца невозможно было ничего сделать. Я не мог зарабатывать и, соответственно, не мог выполнять свои обязанности перед работниками. 10 мая, когда уже все опять вернулось к нормальному состоянию, я направил в визовые центры сообщения, когда люди должны получить свои зарплаты. Но ситуацию все равно повернули против меня», – рассказал по телефону Михал Гаек.

У компании-посредника пообещали, что часть денег люди получат уже 29 июня. Остальные – до конца июля.

Тем временем Ярослав Чепа планирует продолжать голодовку до тех пор, пока людям не вернут все средства.

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