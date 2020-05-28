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Аграриям Чехии не хватает украинских сезонных работников (видео)

20:27, 28 мая 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Несмотря на карантин Чехия открыла свою границу для украинских работников, возобновила им выдачу краткосрочных рабочих виз и надеется, что сезонные рабочие приедут в страну автодорогами", - говорится в сообщении.

Подробнее о чешском агрокризисе без украинских рабочих рук можно узнать из видеоматериала:

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