Аграриям Чехии не хватает украинских сезонных работников (видео)
20:27, 28 мая 2020Агро
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Несмотря на карантин Чехия открыла свою границу для украинских сезонных работников.
Иллюстрация REUTERS
Чешские фермеры бьют тревогу - без украинских работников немало урожая может пропасть.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Несмотря на карантин Чехия открыла свою границу для украинских работников, возобновила им выдачу краткосрочных рабочих виз и надеется, что сезонные рабочие приедут в страну автодорогами", - говорится в сообщении.
Подробнее о чешском агрокризисе без украинских рабочих рук можно узнать из видеоматериала:
На полях Чехии не хватает украинских работников: много урожая может пропасть
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