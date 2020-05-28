Аграриям Чехии не хватает украинских сезонных работников (видео)

Несмотря на карантин Чехия открыла свою границу для украинских сезонных работников.

Чешские фермеры бьют тревогу - без украинских работников немало урожая может пропасть.

Читайте такжеБезработица в Украине достигнет пика во втором квартале - глава НБУ

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Несмотря на карантин Чехия открыла свою границу для украинских работников, возобновила им выдачу краткосрочных рабочих виз и надеется, что сезонные рабочие приедут в страну автодорогами", - говорится в сообщении.

Подробнее о чешском агрокризисе без украинских рабочих рук можно узнать из видеоматериала:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram