По словам Максима Бужанского, Telegram "не опаснее любой другой сети".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов абсолютно прав, когда говорит, что мессенджер Telegram представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. При этом сам по себе Telegram "не опаснее любой другой сети, вопрос в анонимности". Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Он не уверен в том, что нужна регистрация каждого личного Telegram-канала, как предлагает Буданов, ведь "это чрезмерно".

"А вот владение двумя и более каналами - это уже сетка и попытка влияния. Здесь было бы уместно ввести термин - сеть Telegram-каналов, администрирование сети ТГ каналов, и просто сообщать о праве собственности на них", - считает нардеп. Видео дня

Он прогнозирует волну "неистовых криков о наступлении на свободу слова, вот только в чем наступление на нее никто объяснить не сможет".

"Свобода слова - это право иметь личный канал, хоть авторский, хоть анонимный, а право на сеть каналов - это право на влияние, анонимное в том числе. С этим государство может не согласиться. Хотя если кто-то хочет сказать, что право анонимно влиять на общественные настроения - это характеристика демократии, я не соглашусь. Демократия - это открытость и прозрачность, прежде всего", - резюмировал Бужанский.

Запрет Telegram в Украине - последние новости

Telegram представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По его словам, Telegram стал главным источником получения информации для общества.

Ранее УНИАН сообщал, что юрист Екатерина Ткачук рассказала, возможно ли заблокировать Telegram в Украине. По ее словам, Украине будет сложно реализовать запрет мессенджера, даже если подобный законопроект будет принят.

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