Исковое заявление оставлено без движения, у истца 10 дней на устранение недостатков.

Верховный суд вернул для устранения недостатков иск «NewsOne» об обжаловании санкций, наложенных на телеканал.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, иск от ООО «Новости 24 часа» к президенту поступил в Кассационный административный суд в составе ВС 15 февраля.

Истец просит суд признать противоправным и недействительным указ президента о применении санкций в отношении ООО "Новости 24 часа" (телеканал "NewsOne").

"Постановлением от 16 февраля по делу №9901/34/21 исковое заявление ООО "Новости 24 часа" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого решения для устранения недостатков", - говорится в сообщении.

В суде мотивировали решение тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить подтверждение поступления средств об уплате судебного сбора за подачу иска.

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Кроме того, суд считает, что истец не указал обоснованных и достаточных оснований для привлечения в качестве третьих лиц по делу на стороне ответчика Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Верховной Рады.

В ВС напомнили, что по одному иску суд уже отказал в открытии производства относительно обжалования соответствующего указа президента, по двум - заявления оставлены без движения для устранения недостатков, а по одному иску суд вынес определение об открытии производства по делу №9901/26/21 и назначил его к рассмотрению на 15 марта.

Остановка вещания нескольких телеканалов в Украине: что известно

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: Антонина Доломанжи