Младенец, который роженица из Ривненщины поместила в морозильник, еще был живым.
Об этом пишет «РадіоТрек» со ссылкой на заместителя начальника следственного отделения полиции №1 Сарненского районного отдела полиции Вадима Пинчука.
Читайте такжеСтали известны подробности о женщине из Ривненской области, спрятавшей младенца в морозилкеСогласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила вследствие переохлаждения.
«Причиной смерти стало переохлаждение, то есть, ребенка поместили живым в морозильную камеру», – сообщил Вадим Пинчук.
Сейчас женщина находится в Дубровицкой центральной районной больнице. Она уже пришла в себя. Роженица потеряла почти половину крови.
Женщина заморозила ребенка: детали трагедии
- Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру.
- По ее словам, ребенок родился мертвым.
- В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.
- Медиков женщина уверяла, что самостоятельно прервала нежелательную беременность.
- Впрочем полицейским призналась, что на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка
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