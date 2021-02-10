Выяснилось, что ребенок умер в результате переохлаждения.

Младенец, который роженица из Ривненщины поместила в морозильник, еще был живым.

Об этом пишет «РадіоТрек» со ссылкой на заместителя начальника следственного отделения полиции №1 Сарненского районного отдела полиции Вадима Пинчука.

Читайте такжеСтали известны подробности о женщине из Ривненской области, спрятавшей младенца в морозилкеСогласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила вследствие переохлаждения.

«Причиной смерти стало переохлаждение, то есть, ребенка поместили живым в морозильную камеру», – сообщил Вадим Пинчук.

Сейчас женщина находится в Дубровицкой центральной районной больнице. Она уже пришла в себя. Роженица потеряла почти половину крови.

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Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который потом положила в морозильную камеру.

По ее словам, ребенок родился мертвым.

В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Медиков женщина уверяла, что самостоятельно прервала нежелательную беременность.

Впрочем полицейским призналась, что на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка

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Автор: УНИАН