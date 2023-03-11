Военный "зажигал" под песню Артура Пирожкова.

Заместителя начальника Болградского районного центра комплектования (Одесская область) Владимира Руснака перевели в одно из боевых подразделений.

Это произошло после того, как в Сети появилось видео с празднования Международного женского дня, где Руснак танцует под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы (Артур Пирожков).

В оперативном командовании "Юг" осудили поступок военного и подчеркнули, что "действия любого военного должны соответствовать поставленным задачам в условиях войны", пишет "Суспільне Одеса".

Видео дня

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц Сил обороны в условиях военного положения", - отметила пресс-секретарь Координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк

Так, заместитель начальника Болградского РТЦК и СП переведен в одно из боевых подразделений для дальнейшего прохождения службы.

Запрет российской музыки в Украине

В июне 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

Речь идет о полном и бессрочном запрете публичного исполнения, публичного показа, публичной демонстрации, публичного трансляции фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, которые были гражданами РФ после 1991 года. В то же время под запрет не попадают бывшие граждане государства-агрессора или певцы и певицы, которые сейчас являются или на момент смерти были гражданами Украины и гражданства страны-агрессора не имеют.

Кроме того, запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины ("белый список"). Этот список должен сформировать СНБО.

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