Не все украинские артисты осуждают войну в Украине. Некоторые из них продолжают работать в России, молча поддерживая путинский режим.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину большинство артистов начали вести информационную войну, пытаясь донести правду о страшных событиях всему миру. Но, как говорится, в семье не без урода. Есть и те артисты, которые без зазрения совести продолжают зарабатывать в России, несмотря на убийства своих сограждан.

София Стужук

Одна из самых известный блогеров Украины София Стужук оскандалилась еще в первые недели войны. Поклонники призывали ее выразить свое мнение по поводу нападения России, но она упорно продолжала молчать. Позже Стужук таки высказалась, но обходя острые углы. "Я за мир", - все, что смогла из себя выдавить София.

После массовой атаки в сети и блокировки всех ее аккаунтов девушка попыталась себя оправдать. Она сказала, что не разбирается в политике, поэтому ничего не может прокомментировать. Позже она таки признала, что в Украине идет война, а напала на нас Россия, но было уже поздно. Поклонники окрестили ее предательницей.

Марув

Украинская певица Марув делает вид, что в Украине нет войны. С первого дня вторжения она ни разу не высказалась о кровопролитие в нашей стране и даже не попыталась призвать российские власти остановить весь этот ужас.

Анна Седокова

Такую же позицию заняла и Анна Седокова. Она развлекается со своим молодым мужем, пока в Украине гибнут невинные дети, женщины, военные. Кажется, что Седокова уже настолько "сроднилась" с РФ, что на Украину ей совсем наплевать.

Ани Лорак

Еще одна известная молчунья Ани Лорак. С 24 февраля от нее нет ни ответа, ни привета. Известно лишь то, что она отменила свои концерты в России. При этом запланировала тур по Германии. Кроме того, ее дочь сейчас находится в Турции со своим отцом, а где сама певица - неизвестно. Более того, она даже не присутствовала на дни рождение своего друга Филиппа Киркорова.

Артур Пирожков

Эпатажный артист Артур Пирожков также молчит о зверствах оккупантов в Украине. Такое его поведение вызвало волну хейта. Телеведущая Катя Осадчая даже предложила лишить Пирожкова украинского паспорта. По ее словам, эти люди не достойны называться украинцами.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко оправдывает свое молчание второй беременностью и разными политическими взглядами с мужем. По ее словам, сейчас она думает только о ребенке, а обсуждение войны в Украине провоцирует в ее семье конфликты. Поэтому она резко стала якобы аполитичной.

Ёлка

Певица Ёлка упорно молчит о войне в Украине, делая вид, что ее и вовсе нет. И пока оккупанты убивают ее сограждан, она выступает на корпоративах в стране-агрессоре. Кроме того, она даже не пытается донести правду до своей аудитории в социальных сетях.

Анна ASTI

Уроженка Черкасс Анна ASTI также делает вид, что ничего не происходит в ее родной Украине. Зато она снимает клипы с путинистом Филиппом Киркоровым и поет о любви. Вот такая вот "любовь".

Этот список можно продолжать и продолжать. Среди звезд-молчунов оказались и Наташа Королева, и Таисия Повалий, и Artik, и Джиган, и Нонна Гришаева, и Лолита Милявская, и Любовь Успенская, и другие.

Ранее УНИАН назвал топ-10 российских звезд, поддержавших Украину в войне.

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