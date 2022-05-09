Стужук, Пирожков, Дзюба / коллаж из фото

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину большинство артистов начали вести информационную войну, пытаясь донести правду о страшных событиях всему миру. Но, как говорится, в семье не без урода. Есть и те артисты, которые без зазрения совести продолжают зарабатывать в России, несмотря на убийства своих сограждан.

София Стужук

Одна из самых известный блогеров Украины София Стужук оскандалилась еще в первые недели войны. Поклонники призывали ее выразить свое мнение по поводу нападения России, но она упорно продолжала молчать. Позже Стужук таки высказалась, но обходя острые углы. "Я за мир", - все, что смогла из себя выдавить София.

После массовой атаки в сети и блокировки всех ее аккаунтов девушка попыталась себя оправдать. Она сказала, что не разбирается в политике, поэтому ничего не может прокомментировать. Позже она таки признала, что в Украине идет война, а напала на нас Россия, но было уже поздно. Поклонники окрестили ее предательницей.

София Стужук / instagram Софии Стужук

Марув

Украинская певица Марув делает вид, что в Украине нет войны. С первого дня вторжения она ни разу не высказалась о кровопролитие в нашей стране и даже не попыталась призвать российские власти остановить весь этот ужас.

Марув / фото instagram.com/maruvofficial

Анна Седокова

Такую же позицию заняла и Анна Седокова. Она развлекается со своим молодым мужем, пока в Украине гибнут невинные дети, женщины, военные. Кажется, что Седокова уже настолько "сроднилась" с РФ, что на Украину ей совсем наплевать. 

Анна Седокова / фото instagram.com/annasedokova

Ани Лорак

Еще одна известная молчунья Ани Лорак. С 24 февраля от нее нет ни ответа, ни привета. Известно лишь то, что она отменила свои концерты в России. При этом запланировала тур по Германии. Кроме того, ее дочь сейчас находится в Турции со своим отцом, а где сама певица - неизвестно. Более того, она даже не присутствовала на дни рождение своего друга Филиппа Киркорова.

Ани Лорак / фото instagram.com/anilorak

Артур Пирожков

Эпатажный артист Артур Пирожков также молчит о зверствах оккупантов в Украине. Такое его поведение вызвало волну хейта. Телеведущая Катя Осадчая даже предложила лишить Пирожкова украинского паспорта. По ее словам, эти люди не достойны называться украинцами.

Артур Пирожков / rusradio.ru

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко оправдывает свое молчание второй беременностью и разными политическими взглядами с мужем. По ее словам, сейчас она думает только о ребенке, а обсуждение войны в Украине провоцирует в ее семье конфликты. Поэтому она резко стала якобы аполитичной.

Регина Тодоренко / Instagram Влад Топалов

Ёлка

Певица Ёлка упорно молчит о войне в Украине, делая вид, что ее и вовсе нет. И пока оккупанты убивают ее сограждан, она выступает на корпоративах в стране-агрессоре. Кроме того, она даже не пытается донести правду до своей аудитории в социальных сетях.

Ёлка / instagram.com/_elkasinger_fan_

Анна ASTI

Уроженка Черкасс Анна ASTI также делает вид, что ничего не происходит в ее родной Украине. Зато она снимает клипы с путинистом Филиппом Киркоровым и поет о любви. Вот такая вот "любовь".

Этот список можно продолжать и продолжать. Среди звезд-молчунов оказались и Наташа Королева, и Таисия Повалий, и Artik, и Джиган, и Нонна Гришаева, и Лолита Милявская, и Любовь Успенская, и другие.

Ранее УНИАН назвал топ-10 российских звезд, поддержавших Украину в войне.

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