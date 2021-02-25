Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения выдающейся украинской писательницы.

25 февраля 1871 года появилась на свет Лариса Петровна Косач, известная под псевдонимом Леся Украинка. Поэтому сегодня отмечается 150-летний юбилей выдающейся писательницы и культурной деятельницы. Леся Украинка - одна из самых известных женщин в украинской истории, что сделала большой вклад в украинскую фольклористику и драму. УНИАН расскажет, какие мероприятия будут проводиться в Украине в день памяти Леси Украинки и где их можно посетить.

Мероприятия к юбилею Леси Украинки

В 2021 году юбилей писателя будет отмечаться на государственном уровне по указу Владимира Зеленского. Министерство культуры и информационной политики запустило сайт "Леся Украинка: 150 имен", где появится перечень всех мероприятий в честь поэтессы, а также уникальные рисунки и брендинг с Лесей, которые можно будет скачать.

Среди других событий также планируются дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, экспозиции и перформанс, а также представление полного бесцензурного издания произведений Леси Украинки в 14 томах. К организации юбилейных мероприятий привлечено около 20 музеев и фондов и множество искусствоведов.

Юбилейные мероприятия будут проводиться несколько дней и их можно будет посетить в Украинском доме (ул. Крещатик, 2). 25 февраля посетить событие можно по приглашению, а с 26 февраля до 8 марта вход бесплатный.

Напомним, что по случаю юбилея Леси Украинки Национальный банк ввел в обращение памятную монету номиналом 20 гривен.

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Автор: Екатерина Пулатова