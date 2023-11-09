Она пояснила, что в нашей стране нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое идентифицирует себя как российское меньшинство, зато есть граждане Украины, которые говорят на русском языке.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что в нашей стране не существует российского меньшинства, поэтому и вопрос защиты русского языка в Украине не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения, отвечая на вопрос о том, остается ли еще актуальным вопрос защиты русского языка в Украине.

"В Украине нет российского меньшинства, его не существует. Нет ни одного ... юридически оформленного сообщества, которое идентифицирует себя как российское меньшинство. Есть граждане Украины, которые говорят на русском языке. Я одесситка: я хочу - разговариваю на русском языке, хочу - не разговариваю на русском языке. Мне для этого не нужны ни москали, ни Венецианская комиссия", - подчеркнула Стефанишина.

Видео дня

Так, чиновница подчеркнула, что такой вопрос в Украине не стоит. "И я очень рада, что Европейская комиссия также осознает сенситивность его", - сказала она.

Языковой вопрос в Украине

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине никто не запрещает говорить на русском языке в быту, но по законодательству в сфере услуг украинский язык обязателен.

А на днях в Украине развернулся очередной языковой скандал. Языковед Ирина Фарион укорила воинов легендарного полка "Азов" за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Более того, она заявила, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

Вас также могут заинтересовать новости: