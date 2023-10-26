Несколько меньше украинцы выделяют дискриминацию по сексуальному признаку.

Почти половина опрошенных украинцев считают, что больше всего люди в Украине дискриминируются по языковому признаку. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Достаточно много людей считают, что в Украине дискриминируются люди по определенному признаку. Больше всего респондентов (45%) говорят о дискриминации по признаку языка. На условно втором месте (34%) - по сексуальному признаку", - отмечают социологи.

Около четверти респондентов говорят о дискриминации по признаку инвалидности, возраста, этнической принадлежности и пола.

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85% респондентов (столько же было в 2021 году) считают, что женщины и мужчины одинаково квалифицированы для работы в секторе общественной безопасности.

Кроме того, отмечается, что хотя большинство респондентов (65%) и считают, что равенство между женщинами и мужчинами не изменилось после вторжения, однако 19% видят положительные изменения (против лишь 5%, которые говорят об ухудшении).

"Для 72% респондентов домашнее насилие является особой проблемой, которая требует специальных мер (в 2021 году таких было 78%). Среди женщин 77% считают насилие особой проблемой (среди мужчин - 65%). При этом лишь 55% считают, что полиция способна эффективно бороться с насилием по половому признаку и домашним насилием", - говорится в результатах опроса.

В то же время относительно реакции полиции на насилие по половому признаку и домашнее насилие, 9% отмечают улучшение ситуации и 6% - ухудшение (58% считают, что ничего не изменилось, и еще 27% затруднились ответить на вопрос).

Также отмечается, что хотя по сравнению с 2021 годом и стало больше тех, кто считает, что полиция уважает права человека среди подозреваемых, но таких все равно лишь 38%. В то же время 43% респондентов считают, что полиция не соблюдает права человека среди подозреваемых.

Как проводился опрос

По заказу Консультативной миссии ЕС в Украине КМИС в течение 4-20 сентября провел всеукраинский опрос методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета. Было опрошено 2 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, которые контролируются правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился с гражданами Украины в возрасте от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.

Нарушение языкового законодательства

Как известно, летом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь постановил наложить административный штраф на учительницу математики в школе Днепра, которая проводила урок на русском языке.

По результатам государственного контроля был подтвержден факт нарушения: учительница математики коммунального учебного заведения в Днепре применяла негосударственный язык, чем нарушила языковое законодательство. Речь шла о наказании в виде штрафа в размере 3 тыс. 400 грн.

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