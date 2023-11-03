В быту можно говорить на любом языке, но по законодательству в сфере услуг украинский язык обязателен.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине никто не запрещает говорить на русском языке в быту, но по законодательству в сфере услуг украинский язык обязателен. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

По его словам, украинцам стоит понимать, что сила страны - в многогранности и многонациональности, но никто не должен иметь права доминанты. При этом ранее русский язык доминировал над украинским и другими языками, когда его насаживали и он был искусственно интегрирован.

"До 1972 года Украина была украиноязычной... Языковая оккупация после 1972 года дает о себе знать, я помню праздники из детства. Тогда везде была украинская национальная одежда и язык. После 1972 года, когда главой ЦК КПУ поставили Владимира Щербицкого, был указ все это зачищать, тогда началась активная фаза исключения украинского языка. Коммунисты очень пугались от всего украинского", - рассказал Данилов.

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Он подчеркнул, что на фронте люди общаются на разных языках, в том числе на русском. При этом российские спецслужбы "начинают качать вопрос языка в своих интересах".

Данилов призвал различать бытовую сферу и официальную.

"Вы можете в быту общаться на любом языке, но если ты работаешь в сфере услуг, то выполняй законодательство. В быту общайтесь на русском, никто не может этого запретить. Но законы нашей страны нужно наконец-то начать выполнять", - подчеркнул секретарь СНБО.

Языковой скандал с таксистом в Киеве

Недавно в Сети разгорелся скандал вокруг киевского таксиста, который отказался обслуживать пассажиров на украинском языке, а на вопрос о том, почему не пользуется государственным, называет пассажиров "больные люди". Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, заявил, что водителю "не удастся избежать наказания". Вскоре стало известно, что мужчину уволили.

Инцидент спровоцировал спор между экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем и блогером и волонтером Сергеем Стерненко.

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