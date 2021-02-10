С остальным персоналом провели образовательную беседу.

В киевском супермаркете сети Novus уволили кассира из-за нежелания обслуживать клиента на украинском языке.

Читайте также"Не базарь": в Николаеве депутаты от ОПЗЖ поругались во время заседания комиссии по этике (видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице «Рух за мову».

Отмечается, что сам инцидент произошел 22 января. Жительница Киева Анна Сокол заявила, что на ее просьбу говорить на украинском языке кассир ответила «началось, бля*ь». Женщина потребовала руководство разобраться и принять меры.

Позже ей сообщили, что руководство торговой точки приняло решение уволить сотрудницу. С остальным персоналом провели образовательную беседу.

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Автор: Катерина Шварц