В то же время, Варшава зафиксировала массовый приток белорусских программистов, которые бегут от режима Лукашенко.

Иммиграция в Польшу замедлилась в 2020 году, но лишь временно. Проблемы в соседних странах привели к тому, что поток их граждан в польские города вновь усиливается. Особенно заметен скачок миграции из Беларуси. В этом случае значительная часть приходится на квалифицированных работников IT сферы. Поскольку белорусские компании переносят свои офисы в Польшу.

Читайте такжеУкраинских заробитчан будут вакцинировать от COVID на границе с ПольшейОжидается, что до конца 2021 года в Польшу могут переехать более 200 тысяч человек, - пишет Gazeta Wyborcza. В прошлом году 150 тысяч иностранцев получили разрешения на проживание на польской территории. Это были временные или постоянные документы. Кроме того, часть людей жили в стране на правах резидента ЕС. В общем, в прошлом году из-за коронавируса приток иммигрантов в Польшу несколько замедлился. Но уже сейчас видно, что это было явление временное.

"Если в этом году разрешения на проживание в Польше будут выдавать в таком же темпе, как с января до апреля, то по итогам 2021-го в страну переедут 210 тысяч иностранцев. Из них 150 тысяч придется на граждан Украины", - говорится в статье.

"Как правило, иммиграция имеет сезонный характер, летом приезжает больше людей, чем зимой", - сказал заместитель директора Польского экономического института и эксперт по миграции и рынка труда Анджей Кубишяк.

Так происходит потому, что многие мигранты, прежде чем остаться в Польше на всегда, сначала ищут сезонную работу. А ее легче всего найти летом: в туристической, гастрономической, строительной, производственной сфере или на фермах. А после этого можно начать поиски более постоянной работы и подавать документы на проживание. Это означает, что прогнозы по притоку иммигрантов могут быть заниженными. И по итогам 2021 года в Польшу переедет еще больше людей.

Белорусы бегут от Лукашенко

Читайте такжеУкраинцы массово выезжают на заработки: на польской границе стоят сотни машин (видео)Данные за январь-апрель свидетельствуют, что украинцы - самая большая группа мигрантов в Польшу. И это уже не первый год. В 2019-м поток людей из Украины в Польшу был вообще самым большим иммиграционным движением во всем Евросоюзе. Тогда первый вид на жительство хотя бы на три месяца получили около 600 тысяч украинцев. Однако, в значительной степени это были сезонные работники, которые не всегда остаются в Польше. Так называемый "украинский" аргумент активно использовала польская власть, которую критиковал ЕС за нежелание принимать беженцев.

Тогда данные также говорили, что большинство граждан Украины приезжают в Польшу именно работать. Другие группы иностранцев, например китайцы, чаще появлялись на польской территории ради учебы.

За первые 4 месяца 2021 года граждане Украины получили 50 тысяч разрешений на проживание. Второй самой многочисленной группой иммигрантов были белорусы (более 5 тысяч разрешений), а третьей - граждане Индии (2 тысячи). Если в темпах иммиграции индийцев за многие годы ничего не изменилось, то в случае граждан Беларуси наблюдается значительный скачок.

В 2019 году разрешения на проживание получили около 9 тысяч белорусов. В 2020-м из-за пандемии и протестов против режима Александра Лукашенко количество заявок сократилось до 8 тысяч. В этом году, если текущая тенденция сохранится, белорусы получат 15 тысяч разрешений на проживание в Польше. Это будет означать фактическое удвоение притока белорусских иммигрантов в годовом сравнении.

"Экономики Украины и Беларуси в худшей ситуации, чем польская. Там рецессия глубже и она еще больше выталкивает мигрантов в Польшу. Кроме того, с их точки зрения, польское направление имеет много преимуществ. Польша близко, процедуры для мигрантов из этих стран сильно упрощены. А зарабатывают они в 4-5 раз больше, чем в Украине, и примерно в 2-2,5 раза больше, чем в Беларуси", - сказал Кубишяк.

Читайте такжеRzeczpospolita: Украинцы теряют бизнес в Украине и открывают новые фирмы в ПольшеОн также подметил, что многие иммигранты вернулись в Украину во время первой волны пандемии коронавируса. Но летом они снова приехали. В 2021 году в Варшаве также заметили рост иммиграции из России и Грузии. В российском случае не до конца понятно, из каких регионов люди приезжают в Польшу. Вполне возможно, что это жители Калининградской области или же кавказских автономий вроде Чечни, где господствует диктатор Рамзан Кадыров. По мнению Кубишяка, приток граждан России может быть также связанных с обвалом российской экономики, которая сильно пострадала от падения цен на нефть в 2020 году.

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Перевод: Лесь Дымань