Во Львовской области подполковник полиции попался на взятке в $8 тысяч

Полицейский потребовал от подозреваемого взятку за переквалификацию преступления, в результате чего он смог бы получить значительно меньший срок наказания.

В Дрогобыче Львовской области задержан 39-летний подполковник полиции во время получения $8 тыс. неправомерной выгоды.

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Об этом в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко. «Задокументированы неправомерные действия заместителя начальника следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции Львовской области, который, по версии следствия, воспользовался служебными полномочиями, чтобы «подзаработать», - заявила она.

Как отметила Диденко, неправомерная выгода предназначалась за то, что полицейский переквалифицирует ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") на неосторожное преступление, и поэтому подозреваемый получит значительно меньший срок наказания.

По ее информации, подполковника полиции задержали в автомобиле на улице Самборской в ​​Дрогобыче при получении от брата подозреваемого оговоренной суммы денег.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"), а также ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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