Взрыв в доме на Позняках: Зеленский вручил 12 семьям сертификаты на новые квартиры

Остальные пострадавшие получат новое жилье в течение месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на новые квартиры 12 семьям, оставшимся без жилья из-за взрыва в доме на Позняках в Киеве.

Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

«Я от сердца сочувствую, все понимают, что такое терять близких - это дороже, чем любые квартиры. Чем можем, мы помогаем и готовы помогать именно сейчас. Все 40 квартир - под нашим личным контролем. [...] Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать, тем семьям, где дети ... и отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца», - заявил он.

Президент отметил, что это все новые квартиры, в них нужно сделать ремонт. Отдельно Зеленский обратился к мэру Киева Виталию Кличко, который присутствовал на мероприятии, помочь сделать ремонт в этих квартирах.

Президент выдал сертификаты на новые квартиры 12 семьям, а всем остальным пострадавшим пообещал, что они будут обеспечены жильем в течение месяца.

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Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушены пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи дома.

Спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин, 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

24 июня заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что пострадавшим выплатят компенсацию от 50 до 100 тыс. грн и обеспечат жильем, равноценным тому, которое они потеряли.

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