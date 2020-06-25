В Киеве простились с жертвами взрыва на Позняках (видео)

Двое погибших работали на железной дороге.

В четверг, 25 июня, на территории столичного локомотивного депо состоялась церемония прощания с погибшими во время взрыва в доме на Позняках.

Читайте такжеВзрыв в доме на Позняках: Зеленский вручил 12 семьям сертификаты на новые квартирыОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что двое погибших работали на железной дороге. 18-летняя дочь одного из них осталась сиротой. Под завалами нашли тело ее мамы и брата. Девушке чудом удалось уцелеть. В момент взрыва она как раз была в ванной и успела выбежать из квартиры.

Как сообщал УНИАН, 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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