Текущие темпы мобилизации военнообязанных устраивают высшее военное руководство Украины. Об этом на брифинге сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Депутат сказал, что профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры - это государственная тайна.
"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что это вопрос, который относится к государственной тайне", - сказал Вениславский.
При этом, он отметил, что после вступления в силу новых изменений в законодательство ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.
"Я быы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, и к большому сожалению, неизбежны), и (обеспечивает) формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Вениславский.
Мобилизация в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года Зеленский заявил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего было объявлено о необходимости мобилизации в Украине дополнительных 450-500 тысяч человек.
В марте 2024 года Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, потому что эта цифра была существенно уменьшена после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ.
18 мая 2024 года вступил в силу новый законопроект о мобилизации. Все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет должны были обновить свои данные до 16 июля 2024 года. В этой связи, Министерство обороны Украины запустило в действие мобильное приложение Резерв + для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных в онлайн-режиме.