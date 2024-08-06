В то же время статистические данные о количестве мобилизованных составляют государственную тайну.

Текущие темпы мобилизации военнообязанных устраивают высшее военное руководство Украины. Об этом на брифинге сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Депутат сказал, что профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры - это государственная тайна.

"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что это вопрос, который относится к государственной тайне", - сказал Вениславский.

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При этом, он отметил, что после вступления в силу новых изменений в законодательство ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.

"Я быы ориентировался на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть (санитарные, и к большому сожалению, неизбежны), и (обеспечивает) формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны", - сказал Вениславский.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года Зеленский заявил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего было объявлено о необходимости мобилизации в Украине дополнительных 450-500 тысяч человек.

В марте 2024 года Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, потому что эта цифра была существенно уменьшена после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава ВСУ.

18 мая 2024 года вступил в силу новый законопроект о мобилизации. Все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет должны были обновить свои данные до 16 июля 2024 года. В этой связи, Министерство обороны Украины запустило в действие мобильное приложение Резерв + для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных в онлайн-режиме.

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