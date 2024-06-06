По словам Андрея Демченко, государство рассматривает таких лиц, как граждан Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона отреагировал на заявление посольства США относительно того, что украинцам с двойным гражданством запретят выезд из Украины.

"Давайте не путать, двойное гражданство или тройное. Конституцией Украины определено, что у нас существует единое гражданство. О возможности выезда мужчин, граждан Украины, с украинскими документами. С начала введения военного положения, имели право пересекать границу на выезд те, кто в своих паспортах имели отметки о выезде на постоянное место жительства за границу, кто также имел отметки из дипломатических учреждений Украины о взятии на постоянный консульский учет", - сказал Демченко.

Он также добавил, что в связи с изменением в законодательстве, с 1 июня пограничники ограничили таким мужчинам право на выезд из Украины, поскольку они исключены из категории лиц, которые снимаются с воинского учета.

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"Вместо этого, они должны стать полностью на воинский учет на территории Украины. Если будут какие-то дополнительные изменения в отношении этой категории граждан, то мы, конечно, будем обеспечивать их пропуск за границу. Относительно граждан Украины, которые могут дополнительно иметь паспорта других стран, то как до военного положения, так и во время него, такие лица рассматриваются исключительно как граждане Украины. И раньше и во время военного положения выявляли лиц, которые выдавали себя за иностранцев, но были гражданами Украины. За это они привлекались к ответственности за то, что подавали о себе ложные сведения. Поскольку они в первую очередь рассматриваются как граждане Украины", - пояснил Демченко.

Ограничения на выезд для мужчин с двойным гражданством: что известно

Накануне издание Politico со ссылкой на посольство США в Украине отметило, что обновленный законопроект о мобилизационных мероприятиях закрыл лазейку, которая позволяла военнообязанным украинцам с двойным гражданством, в частности США, выезжать из Украины.

В частности, посольство советует таким мужчинам, которые находятся в Украине, "прятаться на месте и выполнять местные распоряжения". А тем, кто подпадает под такое ограничение и сейчас находится за пределами Украины - советуют пока воздержаться от поездок на неопределенный срок.

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