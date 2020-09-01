Каникулы могут устроить, поскольку многие избирательные участки и комиссии находятся в школах.

В связи с проведением местных выборов, которые запланированы на 25 октября, школьников могут отправить на небольшие внеплановые каникулы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в комментарии журналистам возле Верховной Рады.

По словам Степанова, сейчас Минздрав совместно с ЦИК разрабатывает механизм, как в условиях пандемии COVID-19 провести выборы комфортно и безопасно.

«Нам еще нужно несколько дней, чтобы мы с ЦИК пошагово, до мелочей все отработали. Если вы спрашиваете о школах, то мы уже понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в то время, когда будет заседание комиссий и подсчет голосов ..., надо сделать, чтобы наши дети не учились в школе», - добавил он.

Местные выборы в Украине - 2020:

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: Константин Гончаров