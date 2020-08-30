В ведомстве отметили, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

Выборы состоятся 25 октября / Фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

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При этом принято во внимание постановление Верховной Рады от 15 июля «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», постановление ЦИК от 8 августа № 160 «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года», № 161« О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года» и от 14 августа № 176 «О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года».

Кроме того, Центризбирком внес изменения в свое постановление от 8 августа «О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года».

Местные выборы 2020: Что известно

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.

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Автор: Тамара Отовская