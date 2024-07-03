Пока о помощи Украине договариваются только на год вперед.

Страны НАТО не смогли договориться о взятии на себя многолетних обязательств по поддержке Украины. Попытки генсека Йенса Столтенберга убедить страны блока не достигли успеха, пишет ASB Zeitung.

Все, на что согласились союзники по НАТО накануне саммита в Вашингтоне - это предоставить Украине помощь в размере не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Однако и здесь пока нет конкретных договоренностей относительно того, кто и сколько конкретно предоставит. Предварительно есть только согласие, что размер взноса будет зависеть от объема ВВП стран-членов НАТО.

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Как пишет ASB Zeitung, сопротивление идее долговременных обязательств по поддержке Украины оказывали в частности Италия и Франция, которые имеют большие экономики, но готовы выделять на нужды Украины лишь небольшой процент своего ВВП.

Также отмечается, что отсутствие конкретных обязательств со стороны стран НАТО по военной помощи Украине вызвало беспокойство в таких странах, как Чехия, поскольку они воспринимают усиление российской агрессии как потенциальную угрозу.

Долговременная поддержка Украины со стороны НАТО

Как писал УНИАН, в НАТО планируют создать должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки для Украины, которую предоставляют и будут предоставлять страны-члены Альянса. По данным The Wall Street Journal, эту должность займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве.

Вместе с тем нежелание стран НАТО возлагать на себя долговременные обязательства по поддержке Украины имеют свое очевидное объяснение. Как недавно заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО не видят в лице России непосредственной угрозы для себя.

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