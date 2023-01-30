30 января родился один из самых популярных в мире детских писателей.

При упоминании Всеволода Нестайко многие невольно улыбнутся. Взрослые вспоминают детство, дети тут же называют "В Стране Солнечных Зайчиков" и "Тореадоров из Васюковки". 30 января исполняется 93 года со дня рождения талантливого писателя, книгами которого зачитывается три поколения украинцев.

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Всеволод Нестайко - биография писателя

Всеволод Нестайко родился 30 января 1930 года, в Бердичеве. Мама будущего писателя, Мария Ивановна, была преподавательницей русской словесности. По семейной легенде Нестайко, она родила Всеволода в перерыве между чтением Ремарка, а бердичевский акушер, принимавший роды, поздравил маму словами: "Мадам! У вас, кажется, появился писатель!".

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Отец, Зиновий Нестайко, в молодости был сечевым стрельцом, воином Украинской Галицкой армии. В конце 1920-х переехал из Западной Украины (она была под Польшей) в УССР. В 1933-м его арестовали - обвинили в шпионаже в пользу империалистических держав. Отца Всеволод больше не видел. Мама с сыном, спасаясь от голода, переехали к маминой сестре, в Киев. Там же пережили два года немецкой оккупации. "В детстве у меня не было детства", - будет вспоминать позже писатель. Но ничто не сломило духа мальчика - смотреть на мир с оптимизмом ему помогали семейные предания, ведь дедушка по маминой линии Иван Довганюк и прадед Семен были острословами, которые найдут выход из любой ситуации.

Всеволод Нестайко - книги родом из детства

Творческий путь Всеволода Нестайко начался в детском журнале "Барвинок". Там он печатался вместе с Юрием Яновским, Павлом Тычиной, Натальей Забилой, Оксаной Иваненко, Максимом Рыльским. В 1956 году вышел сборник рассказов Нестайко "Шурка и Шурко", через два года - "В Стране Солнечных Зайчиков", который стал одним из самых известных у Нестайко. Кроме нее, очень известная трилогия Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки", повести "Приключения Робинзона Кукурузо", "Единица с обманом", "Пятерка с хвостиком", "Загадка старого клоуна", "Чудеса в Гарбузянах" и многие другие.

За 55 лет литературной деятельности Всеволод Нестайко написал более 30 повестей, романов и сборников рассказов, часть которых вошла в золотой фонд детской литературы Украины. "...когда я стал взрослым, захотелось вернуться в детство - доиграться, досмеяться, добежать. Выход был один - стать детским писателем. И, помня свое невеселое детство, старался писать как можно веселее", - говорил Нестайко.

Всеволод Нестайко - интересные факты

Отец Всеволода знал яять языков. Родным языком в семье Нестайко был русский, но мама отдала Всеволода учиться в украинскую школу - "чтобы знал язык отца".

Всеволод мечтал быть капитаном дальнего плавания, но из-за того, что не различал зеленый и красный цвета, мечты не сбылись. Писатель вспоминает:

"В детстве я был худенький и маленький - едва ли не самый маленький в первом классе. И хотел как можно быстрее вырасти. По совету одноклассника Васи, такого же, как я, шпингалета, я привязывал к одной ноге тяжелый утюг, ко второй - кирпич, хватался за верхнюю планку косяка и висел, пока хватало сил, пытаясь вытянуть свое тело. А еще тот Вася мне сказал, что от дождя все растет. И я долго простаивал под дождем. Мама удивлялась, от чего у меня постоянный насморк".

Нестайко не вызывал восторга у советской власти - на писателя доносили из-за "несоветских" героев, которые влюблялись и проваливали экзамены, получая двойки.

"В Стране Солнечных Зайчиков " Нестайко писал на протяжении 40 лет - дети побуждали продолжать историю. Как-то на встрече с юными читателями к Нестайко обратилась девочка - мол, у автора все персонажи - мальчики, а надо же что-то и про девочек. Вскоре писатель написал приключенческую повесть "В Стране Лунных Зайчиков" с главной героиней девочкой Нюсей.

В 1979 году Международный совет по детской и юношеской литературе включил "Тореадоров из Васюковки" в особый почетный список Г. К. Андерсена - как одно из самых выдающихся произведений мировой литературы для детей.

Лента по произведению Нестайко "Тореадоры из Васюковки" в 1968 году получила гран-при на международном фестивале в Мюнхене и главную награду в Алегзандрии (Австралия) в 1969-м. Кинофильм "Единица с обманом" получил специальную награду кинофестиваля в Габрово (Болгария) в 1985-м.

В 1990 году вышла книга Нестайко "Таинственный голос за спиной", поэтому писателя считают основоположником украинского детского детектива.

Книги Нестайко переведены на 20 языков мира - в том числе, на английский, немецкий, французский, испанский, русский, арабский, бенгали, венгерский, румынский, болгарский, словацкий.

Умер Всеволод Нестайко 16 августа 2014 года и похоронен в Киеве на Байковом кладбище. На его похороны сотни людей взяли с собой зеркальца - чтобы провести любимого писателя в последний путь солнечными зайчиками.

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