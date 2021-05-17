По словам вице-премьера, полностью исчезнет офлайн-составляющая.

В Украине планируют изменить процедуру прописки - процесс будет переведен в онлайн-режим и станет более удобным.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".

По словам Федорова, прописаться можно будет через мобильное приложение "Дія".

"Или чиновник, который требует эту справку, сможет сам онлайн проверить - не нужно будет вообще носить с собой бумажки. Это революционный законопроект, он либерализирует максимально институт прописки. Отвязывают прописку от максимального количества жизненных ситуаций. Необходимо установить приложение "Дія", или на портале "Дія" авторизоваться, указать место, где вы хотите авторизоваться, прописаться", - сказал министр.

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Он также рассказал, как будет работать новая процедура после ее окончательного внедрения.

"Если вы владеете недвижимостью и хотите прописаться, то вообще такая прописка будет декларативной. Вы просто указываете адрес, он подтягивается очень удобно, и вы прописываетесь. Если вы хотите прописаться у другого человека, и вы не владеете этой недвижимостью, тогда этому человеку придет оповещение, ссылка, где ему нужно будет подписать или в приложении "Дія", или на портале "Дія" электронной подписью. Тем самым человек подтвердит, что вы у него прописываетесь, и произойдет процесс регистрации. То есть мы вообще убираем офлайн-составляющую, не нужно будет ходить в ЦНАП, или молодым ребятам в военкомат, все происходит чисто онлайн. С другой стороны, без вашего согласия в вашем доме, квартире никто не зарегистрируется", - отметил Федоров.

Что этому предшествовало

Ранее в парламенте зарегистрировали проект закона "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине". В нем 15 народных депутатов предлагают ввести регистрацию места жительства в электронной форме.

Документом, в частности, определяется возможность получить услуги в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

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Автор: Юрий Годован