Законопроектом предусматривается наличие электронного реестра в качестве единственного источника информации о месте жительства.

15 народных депутатов предлагают законопроект, который предусматривает ввести регистрацию места жительства в электронной форме.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроектом "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине" (регистрационный № 5463) предлагается ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме.

Им предусматривается, что место проживания декларируется: в жилье, которое находится в частной собственности; жилье, предназначенном для краткосрочного проживания, в частности, общежитиях, воинских частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении. Также место жительства может регистрироваться в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

Законопроектом, в частности, определяется возможность получить услуги в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

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Законопроектом предлагается закрепить право собственника (собственников) жилья отменять задекларированное/зарегистрированное место прописки третьих лиц в жилье, которое ему положено по основаниям, указанным в законе без решения суда.

Предполагается, что электронный реестр будет единственным источником информации о месте жительства.

Так, согласно законопроекту, реестры территориальных громад будут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме. При этом для обеспечения работы указанных реестров органы местного самоуправления имеют право создать или использовать уже созданные собственные информационно-телекоммуникационные системы или безвозмездно использовать средства ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.

Законопроектом исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных громад; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания будет соответствовать действительности на момент ее запроса.

Законопроектом также предусмотрено, что сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или центр предоставления административных услуг, а также заказав такую ​​услугу онлайн через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что административная услуга по регистрации места проживания является одной из самых популярных среди всего перечня услуг, но сегодня эта процедура является сложной - для регистрации места проживания необходимо собрать 3-5 документов и согласований и прибыть с ними в орган регистрации или ЦНАП. При этом отмечается, что хотя закон Украины "Об административных услугах" предусматривает право граждан на получение административных услуг в электронной форме, но эта процедура не урегулирована в законодательстве.

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Кроме того, отмечается, что сегодня, поскольку основанием регистрации является не фактическое проживание в жилье, а только наличие права на проживание в нем, граждане регистрируются не там, где они фактически проживают, а там, где могут документально подтвердить право на проживание.

Также отмечается, что связь регистрации места проживания с правом проживания в жилье также создает условия для манипулирования имущественными и жилищными правами.

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Автор: Надя Пришляк