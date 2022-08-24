К россиянам негативно относятся 81% опрошенных, к белорусам - 52%.

Все больше украинцев негативно относятся к жителям России и Беларуси.

Об этом свидетельствуют результаты опрос, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа.

Так, 81% опрошенных негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 – 69%, в апреле 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лишь 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%.

При этом к россиянам, проживающим в Украине, отношение преимущественно нейтральное (42%), положительно относятся к ним 22%, отрицательно – 29%. К русскоязычным украинцам отношение преимущественно положительное (51%) или нейтральное (31%), отрицательное – лишь 14%. В целом в результате войны отношение к русскоязычным украинцам улучшилось с 37% (апрель 2021) до 51% (август 2022), хотя за четыре последних месяца уровень позывного отношения несколько снизился в пользу нейтрального, при отсутствии роста негатива.

При этом продолжает ухудшаться отношения к жителям оккупированного Крыма и особенно к жителям "ДНР" и "ЛНР". К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 22%, отрицательно – 23%, нейтрально – 45% (в апреле положительно относились 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%). До жителей так называемых "ДНР/ЛНР" положительно относятся 14%, отрицательно – 47%, нейтрально – 32% (в апреле 2022 положительно относились – 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%).

В группе "Рейтинг" отмечают, что наблюдается определенное "смягчение" в вопросе оценки необходимого времени на примирение украинцев с россиянами. "Если в апреле 2022 года (опрос делалось после освобождения Киевщины от российских захватчиков) две трети говорили, что примирение невозможно, то в августе таких респондентов около половины. Треть считают, что восстановить отношения удастся через 20-30 лет, 14% считают, что это произойдет за 10-15 лет, и только 5% считают это возможным за несколько лет. Более склонны к "примирению" в отношении более близкой временной перспективе старше опрошенные, жители востока и юга, и русскоязычные", - говорится в исследовании.

*** Комплексное исследование разнообразных маркеров патриотизма украинцев проведено социологической группой "Рейтинг" в рамках 17-го общенационального опроса в условиях войны.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Как сообщал УНИАН, сегодня провозглашение независимости Украины поддержали бы 97% граждан. В Украине есть еще почти 10% тех, кто отождествляют себя с "советским человеком".

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