В Украине есть еще почти 10% тех, кто отождествляют себя с "советским человеком".

Сегодня провозглашение независимости Украины поддержали бы 97% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 17-18 августа.

Согласно результатам, если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% – скорее всего) сделали бы это.

В группе "Рейтинг" отмечают, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

При этом три четверти украинцев (74%) оценивают направление развития страны как правильное и лишь 13% считают, что она движется в неправильном направлении, столько же – затруднились ответить.

Также опрошенные оценили сегодняшнюю ситуацию в Украине выше средней – 4,6 баллов (по 7-балльной шкале, где 7 – самая высокая ступенька). Это в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель (3,0).

Будущее страны через 10 лет оценили в 6,4 баллов из 7, что также значительно превышает замер прошлого года (4,5). В группе "Рейтинг отмечают, что при этом две трети опрошенных оценили будущие перспективы Украины на самом высоком уровне.

По данным опроса, большинство украинцев видят свою страну в будущем свободной, независимой и богатой.

"Респондентам предложили тремя словами описать, какой они видят будущую Украину. Первым словом чаще всего была "свободная". Также среди первых слов часто звучали "сильная", "цветущая", "процветающая", "мирная", "счастливая". Вторым признаком для характеристики будущего Украины опрошенные чаще всего употребляли "независимая". Третьим признаком - "богатая". Также использовали такие характеристики как "европейская", "развитая", "единая", - говорится в результатах опроса.

Молодежь чаще других возрастных категорий видит будущую Украину как свободную, независимую и сильную, люди среднего возраста – мирную, процветающую и успешную, а старшего – богатую, цветущую и счастливую. Мужчины чаще видят будущую Украину свободной, независимой, сильной, прогрессивной, демократической, европейской, без коррупции. Тогда как женщины – богатой, цветущей, мирной, счастливой и непобедимой.

В группе "Рейтинг" отмечают, что абсолютное большинство опрошенных идентифицируют себя как граждане Украины (94%). Почти столько же – жителями своего региона. Половина идентифицируют себя европейцами (около 30% – нет).

С "советским человеком" отождествляют себя почти 10%, зато более 80% – нет. Относительно гражданской идентичности, то ощутимых различий не фиксируется в региональном и возрастном разрезе. Кроме того, европейцами себя чаще считает молодежь, а "советским человеком" – старшее поколение.

Как проводился опрос

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 1000 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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