Ранее из-за отсутствия специфического оборудования такие операции вынуждены были прекратить.

Впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Сегодня, 23 апреля, после успешной операции его выписали из Киевского центра трансплантации костного мозга.

В декабре 2020 парню диагностировали тяжелую форму апластической анемии.

"Лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин были критически снижены: его костный мозг не вырабатывал клетки крови. Единственным вариантом выздороветь для него была трансплантация костного мозга", - пояснили в Минздраве.

Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат.

Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

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"17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора. 23 апреля, на 36 день после операции, Александра Цымбалюка выписали из Киевского центра ТКМ", - отметили в министерстве.

Отмечается, что Киевский центр ТКМ - единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003-го года их сделали 6. Последняя - в 2008-ом. Далее из-за отсутствия специфического оборудования вынуждены были прекратить. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластическими анемиями, которые даже имели донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

В 2020 году за счет Минздрава за границу на ТКМ направили 138 взрослых украинцев. Одна такая операция стоила более 3,5 млн грн. "Сейчас за трансплантации в Украине полностью платит Минздрав Украины. Стоимость трансплантации костного мозга - 1 млн 360 тыс.", - говорится в сообщении.

Трансплантации в Украине

В 2020 году в Украине было осуществлено 204 операции по трансплантации костного мозга.

По данным Минздрава, за последний год финансирование отрасли трансплантологии выросло почти в пять раз и на сегодня составляет 502 млн грн. С начала 2021 года заработала Единая информационная система трансплантации органов и тканей, благодаря которой налажено взаимодействие между всеми участниками процесса.

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Автор: Татьяна Поляковская