Паромом из Турции домой возвращаются 45 украинцев

Это уже 7-й эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина в связи с COVID-19.

Специальные разрешения на возвращение в Украину из Турции получили 45 украинцев, которых сегодня доставили в порт Карасу на паром до Черноморска.

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Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.

«45 граждан Украины при содействии Генконсульства Украины в Стамбуле получили спецразрешения и были сегодня доставлены в порт Карасу на паром в Черноморск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 7-й эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина в связи с COVID-19.

«Уникальным для нас этот рейс является потому, что им в Украину возвращается и супруги - Вера Ивановна и Валентин Андреевич - у которых сегодня «золотая свадьба», - добавили в Генконсульстве.