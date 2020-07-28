Возможного сообщника луцкого террориста выпустили из-под стражи

Родственники мужчины внесли за него залог в 175 тысяч гривень.

Житель Харькова Дмитрий Михайленко, которого задержали по подозрению в причастности к захвату заложников в Луцке, вышел из-под стражи под залог в 175 тысяч гривень.

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Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на адвоката подозреваемого Андрея Костяного. Залог внесли родственники подозреваемого, 27 июля его освободили.

Подозрение харьковчанину объявили по одной статье — незаконное обращение с оружием. Он признал вину только в хранении оружия.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июля в Луцке вооруженный 44-летний Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан.

Вечером 21 июля в Харькове правоохранители задержали предполагаемого сообщника Кривоша – 43-летнего Дмитрия Михайленко. Во время обысков по месту его проживания обнаружено оружие и боеприпасы. Полиция называла Михайленко вероятным сообщником луцкого террориста.

По информации полиции, задержанный торговал оружием, отправляя его в города Украины, в частности и в Луцк.

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