На кадрах пара исполняет танец.

Возлюбленная погибшего украинского героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова показала щемящее видео. На кадрах ролика пара исполняет танец.

Девушка опубликовала короткое видео на своем официальном аккаунте в Twitter. В нем демонстрируется Коцюбайло в форме и Михайлова в традиционном украинском наряде. Они вместе исполнили танец, а в конце ролика показаны кадры, как возлюбленные обнялись и стоят вместе.

Гибель "Да Винчи": вся информация

О трагической потере для всей Украины стало известно 7 марта. В этот день рашисты убили Дмитрия Коцюбайло в бою под Бахмутом. О гибели сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

"Да Винчи" был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Он возглавлял собственное подразделение "Волки Да Винчи".

Бойцы из батальона Коцюбайло мстили за своего командира. Воины атаковали оккупантов снарядами с подписью "Герою Слава".

Прощание с "Да Винчи" прошло 9 марта в Бовшеве Ивано-Франковской области, где герой когда-то ходил в школу. Встретить павшего бойца собрались тысячи людей. Они стояли на коленях, когда проезжал кортеж с телом.

10 марта Коцюбайло похоронили в Киеве. Зеленский посмертно наградил "Да Винчи" "Крестом боевых заслуг", который вручили матери героя.

"Трудно подобрать слова. Они не помогут потушить боль утраты. "Да Винчи" присоединился к нашей военной семье девять лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Я хорошо знал Дмитрия. Вокруг него объединялись люди с общей целью — бороться за свою страну", — прокомментировал гибель Коцюбайло главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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