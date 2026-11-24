Грибное разнообразие в национальном парке гораздо богаче, чем может показаться на первый взгляд, – здесь есть крошечные грибы, которые не сразу можно разглядеть.

На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) обитают не только многочисленные птицы, млекопитающие, пресмыкающиеся и растут разнообразные растения – важной составляющей местных экосистем являются также редкие грибы. Среди них – пизолит бескорневой, известный в Европе под названием "богемский трюфель".

Как сообщили в парке, грибы играют значительную роль в природном круговороте веществ – они относятся к отдельному царству живых организмов, разлагают органические остатки, возвращают питательные вещества в почву и таким образом поддерживают функционирование экосистем.

Отдельные виды образуют взаимовыгодные связи с растениями – помогают им поглощать воду и минеральные вещества.

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Грибное разнообразие "Тузловских лиманов" значительно богаче, чем может показаться на первый взгляд, утверждают специалисты. Здесь встречаются различные макромицеты – грибы, образующие плодовые тела, заметные невооруженным глазом. Среди них – дождевики, поронии, монтанеи, панеоли и другие необычные представители грибного мира.

Особую ценность представляют редкие виды, нуждающиеся в охране. По результатам исследований, на территории национального парка обнаружено пять видов макромицетов, занесенных в Красную книгу Украины.

В частности, здесь растет монтанея лучистая (Montagnea radiosa) – необычный гриб, приспособленный к жизни в засушливых условиях, в том числе на песчаных почвах.

Еще один редкий вид – панеол пустынный (Panaeolus desertorum), который встречается в открытых засушливых биотопах.

В перечень краснокнижных грибов также входит пизолит безкорневой (Pisolithus arhizus). Его плодовые тела имеют характерное строение: внутри они состоят из многочисленных спороносных камер. Этот гриб образует микоризу – взаимовыгодную связь с корнями деревьев.

Порония пятнистая (Poronia punctata) отличается небольшими плодовыми телами с характерными круглыми углублениями на поверхности. Она растет исключительно на старом навозе травоядных животных.

Пятый вид – белопечерица длиннокорневая (Leucoagaricus barssii). Ее обнаружили на территории парка в октябре 2025 года, и эта находка стала новой для грибного разнообразия заповедной территории. Гриб имеет необычную ножку, похожую на корень, и внешне напоминает обычный шампиньон. В Красной книге Украины он указан под синонимичным названием Leucocoprinus macrorhizus.

Сообщается, что в прошлом году ученые не только зафиксировали новый для парка краснокнижный вид, но и подтвердили рост еще двух редких грибов – поронии пятнистой и панеола пустынного. Многие грибы заметить непросто: у них может отсутствовать яркая окраска или крупные плодовые тела. Их появление зависит от влажности, температуры, характеристик почвы и других природных условий.

В парке призывают посетителей быть внимательными во время прогулок, не срывать незнакомые грибы и те, в определении которых нет уверенности. Среди них могут быть как ядовитые, так и редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины.

Что еще известно о редких видах

Монтанея лучевая (также известная как монтанея песчаная) – редкий гриб семейства шампиньоновых (Agaricaceae), приспособленный к жизни в засушливых условиях. Согласно открытым источникам, молодое плодовое тело развивается под землей и напоминает овальный кокон серовато-соломенного цвета. Ножка древесная, жесткая, похожа на сухую веточку – она вытягивается и выносит шляпку на поверхность почвы. Шляпка небольшая, ломкая, часто покрыта песчинками или землей. Со временем ее края растрескиваются и выворачиваются наружу, обнажая черные радиальные (лучевые) пластинки со спорами, что придает грибу вид засохшего черного цветка.

Пизолит бескорневой – в Европе известен под названием "богемский трюфель", в Австралии его называют "грибом конского помета". Нижняя часть с корневидным разветвленным отростком похожа на ножку, большая часть которой погружена в почву. Тонкий гладкий бугристый перидий очень ломкий. В молодом возрасте гриб охристо-желтый, со временем становится желто-коричневым, красно-оливковым или темно-коричневым. Во время роста может приподнимать и разрушать асфальт.

Порония пятнистая – редкий сумчатый гриб семейства ксиляриевых. Плодовое тело сначала булавовидное, впоследствии приобретает форму диска (округлого, овального или иногда лопатообразного) диаметром 0,4–1,5 см на центральной ножке. Поверхность сначала матовая и белая, со временем темнеет до коричневого цвета (особенно у края) и чернеет. Характерный признак – неравномерно расположенные черные отверстия периций в виде темных точек, через которые высвобождаются споры. Ножка высотой 0,5–1,5 см и диаметром 0,2–0,4 см.

Как писал УНИАН, исследователи рассказали, что в украинских лесах можно встретить необычное зрелище – на поверхности старого гриба-трутовика, растущего на древесине, появляются сотни крошечных оранжевых шариков. Издалека они напоминают икру, мелкие бусинки или миниатюрные грибы – это слизевики. Эти лесные обитатели совершенно не заботятся о правилах добрососедства – трутовик рос на старом дереве, как вдруг его плодовое тело покрыли сотни ярких оранжевых шариков.

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