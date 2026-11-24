В ежегодном отчете оценили авиацию ВСУ – от истребителей до учебных Як-52.

Британские аналитики обнародовали свежую оценку числленности боевых самолетов и вертолетов в Украине и указали количество каждого типа. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на ежегодный справочник World Air Forces Directory 2027, опубликованный изданием Flight Global.

В отчете проанализирована военная авиация 160 стран мира. Без учета беспилотников их общий авиапарк составляет 52 160 самолетов и вертолетов. В частности, в мире сейчас эксплуатируют 14 517 боевых самолетов, 19 947 боевых вертолетов, 4 192 транспортных самолета и 825 топливозаправщиков. Еще 10 857 единиц приходится на учебную авиацию.

Соответствующие данные собрали специалисты аналитической компании Cirium. По результатам анализа, Воздушные силы ВСУ сейчас имеют на вооружении более 120 боевых самолетов.

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"Не вдаваясь по понятным причинам в дискуссию о точности данных компании Cirium по конкретным категориям, все же следует отметить, что до конца 2026 года отдельные показатели действительно могут измениться", – пишут в Defense Express.

Военный портал отмечает, что во время 37-й встречи в формате "Рамштайн" 17 ноября Франция пообещала передать еще два Mirage 2000-5F, а Бельгия – десять F-16. Обе поставки запланированы до конца года. В целом партнеры обязались предоставить Украине 79 истребителей F-16. По подсчетам Cirium, на данный момент из этого количества уже поступили 35 самолетов.

Воздушные силы

Больше всего в составе Воздушных сил, по данным отчета, истребителей МиГ-29, а именно 45. Далее идут 35 F-16A и 19 Су-27. Еще по 14 машин насчитывают Су-24 и Су-25. Mirage 2000-5 в строю числится только один.

Шведские Gripen авторы отчета отнесли к заказанным. Речь идет о 16 Gripen C/D и 16 Gripen E.

Среди самолетов спецназначения составители справочника насчитали три разведчика Ан-30 и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW.

Транспортную авиацию Воздушных сил, согласно отчету, представляют 22 Ан-24/26. Еще три Ан-178 числятся как заказанные. Вертолетов Ми-8 в ВС 15.

Для обучения пилотов, как отмечается в документе, используют 41 L-39, два F-16B, а также учебно-боевые версии советских машин, то есть девять МиГ-29, пять Су-27 и четыре Су-25.

Армейская авиация

Основу армейской авиации, по имеющимся данным, составляют 61 вертолет Ми-8 и 39 ударных Ми-24. Для обучения там есть 12 вертолетов Ми-2 и два самолета Як-52.

Авиация ВМС

В морской авиации, как следует из отчета, есть два транспортных Ан-26. Вертолетный парк состоит из четырех Ка-27, четырех Ми-14 и трех Sea King, а также Ка-226, количество которых не указано.

Gripen для Украины – что известно

Как сообщал Владимир Зеленский, первые шведские истребители Gripen ожидаются в Украине уже в январе. По словам главы государства, усиление флота самолетами F-16 и Gripen имеет критически важное значение, в частности для защиты неба от российских реактивных "Шахедов".

Эту необходимость подчеркивает и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский: эксперт отмечает, что Gripen не только новее имеющихся у Украины F-16, но и с самого начала проектировались специально для ведения войны против России.

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