Украинский певец и волонтер Святослав Вакарчук отреагировал на гибель Героя Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Артист рассказал, что он познакомился с военным несколько лет назад.
"Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой. Я приезжал к нему, его побратимам и посестрам не раз...", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.
Певец подчеркнул, что Коцюбайло всегда вдохновлял людей. Вакарчук вспомнил, каким человеком был "Да Винчи".
"Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою", - добавил артист.
В комментариях украинцы признают, что им больно от того, что война забирает лучших. Пользователи пишут:
- "Как больно... Такой молодой. Господи, сколько еще нужно смертей, чтобы наконец наступил мир. Вечная память, герой!"
- "Огромная потеря для Украины... Вечная память герою"
"Герои не умирают! Мы всегда будем помнить, какую большую цену мы платим за свою свободу. Вечная память герою Украины! Искренние соболезнования родным и близким"
Гибель "Да Винчи" - что известно
7 марта стало известно, что на войне погиб командир "Волков да Винчи", который стал легендой. Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.
Информацию о гибели военного в своем вечернем видеообращении подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Коцюбайло отдал свою жизнь за Родину в бою под Бахмутом.