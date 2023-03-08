Певец вспомнил, как он познакомился с Дмитрием Коцюбайло.

Украинский певец и волонтер Святослав Вакарчук отреагировал на гибель Героя Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Артист рассказал, что он познакомился с военным несколько лет назад.

"Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой. Я приезжал к нему, его побратимам и посестрам не раз...", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.

Певец подчеркнул, что Коцюбайло всегда вдохновлял людей. Вакарчук вспомнил, каким человеком был "Да Винчи".

Видео дня

"Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою", - добавил артист.

В комментариях украинцы признают, что им больно от того, что война забирает лучших. Пользователи пишут:

"Как больно... Такой молодой. Господи, сколько еще нужно смертей, чтобы наконец наступил мир. Вечная память, герой!"

"Огромная потеря для Украины... Вечная память герою"

"Герои не умирают! Мы всегда будем помнить, какую большую цену мы платим за свою свободу. Вечная память герою Украины! Искренние соболезнования родным и близким"

Гибель "Да Винчи" - что известно

7 марта стало известно, что на войне погиб командир "Волков да Винчи", который стал легендой. Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

Информацию о гибели военного в своем вечернем видеообращении подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Коцюбайло отдал свою жизнь за Родину в бою под Бахмутом.

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