Певец подчеркнул, что Коцюбайло всегда вдохновлял людей / фото УНИАН Вячеслав Ратинский

Украинский певец и волонтер Святослав Вакарчук отреагировал на гибель Героя Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Артист рассказал, что он познакомился с военным несколько лет назад.

"Мы познакомились еще в 2020 году под Авдеевкой. Я приезжал к нему, его побратимам и посестрам не раз...", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.

Певец подчеркнул, что Коцюбайло всегда вдохновлял людей. Вакарчук вспомнил, каким человеком был "Да Винчи".

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"Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память Герою", - добавил артист.

Вакарчук болезненно отреагировал на смерть Героя Украины / скриншот

В комментариях украинцы признают, что им больно от того, что война забирает лучших. Пользователи пишут:

  • "Как больно... Такой молодой. Господи, сколько еще нужно смертей, чтобы наконец наступил мир. Вечная память, герой!"
  • "Огромная потеря для Украины... Вечная память герою"

  • "Герои не умирают! Мы всегда будем помнить, какую большую цену мы платим за свою свободу. Вечная память герою Украины! Искренние соболезнования родным и близким"

Гибель "Да Винчи" - что известно

7 марта стало известно, что на войне погиб командир "Волков да Винчи", который стал легендой. Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

Информацию о гибели военного в своем вечернем видеообращении подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Коцюбайло отдал свою жизнь за Родину в бою под Бахмутом.

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