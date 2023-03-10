Награду из рук президента получила мать Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Героя Украины, легендарного командира Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" "Крестом боевых заслуг".

Как сообщил президент в Telegram, посмертную награду он лично вручил матери воина во время церемонии прощания в Киеве 10 марта.

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству. Передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло награду "Крест боевых заслуг", которой посмертно удостоен ее сын. Никогда не забудем. И будем всегда благодарны. Вечная память", - написал Зеленский.

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Президент также показал короткий памятный ролик прощания с легендарным Героем Украины.

Легендарный "Да Винчи": Украина прощается с героем

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Киеве прощаются с Героем Украины, легендарным командиром Дмитрием Коцюбайло, известным по позывному "Да Винчи".

Панихида по погибшему украинскому воину состоялась в Михайловском соборе. Потом с Героем прощались на Майдане Независимости. Отдать дань уважения воину пришли тысячи украинцев. Попрощаться с легендарным "Да Винчи" пришла и премьер Финляндии Санна Марин.

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою под Бахмутом. О гибели "Да Винчи" известил президент Зеленский. Он погиб на боевой позиции, оставшись во время обстрела вместе со своими бойцами.

Дмитрий Коцюбайло - первый доброволец, который прижизненно получил звание Героя Украины. "Да Винчи" воевал с 18 лет и вернулся на фронт даже после тяжелого ранения. В 21 год стал самым молодым командиром роты, до последних дней он руководил подразделением "волки Да Винчи".

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