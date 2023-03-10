Собратья бойца "Волки Да Винчи" немногословны - обещают отомстить за его смерть.

На Прикарпатье попрощались с легендарным командиром украинского войска Дмитрием Коцюбайло на псевдо "Да Винчи". На фронт он ушел сразу с Майдана 18-летним парнем и создал одно из самых боеспособных подразделений ВСУ- "Волки да Винчи".

Как говорится в сюжете ТСН, чтобы отдать герою последний почет, люди ехали даже из отдаленных городов и поселков. Авто с его гробом встречали на коленях. Людей - тысячи.

Кроме любимой, друзей, родных, собратьев Героя, пришли и незнакомцы, которые благодарны Дмитрию за все, что он сделал для Украины. Попрощались с героем в Бовшеве Ивано-Франковской области, где он когда-то ходил в школу.

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Его родное село - Заднестрянское, там живут бабушка, тяжелобольная мать, брат и три сестры.

Смерть Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта во время боя под Бахмутом. Позже стали известны детали гибели украинского Героя.

Напомним, "Да Винчи" стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. В 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром роты - он возглавил 1-ю штурмовую роту ДУК "Правый сектор".

10 марта Коцюбайло похоронят в украинской столице.

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