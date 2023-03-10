Главком вспомнил, каким молодым и бесстрашным воин пришел в армию девять лет назад.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный трогательно попрощался с Героем Украины, легендарным командиром Дмитрием Коцюбайлом, известным по позывному "Да Винчи".

Главком опубликовал несколько кадров с церемонии прощания и вспомнил боевой путь украинского Героя.

"Трудно подобрать слова. Они не помогут потушить боль утраты. "Да Винчи" присоединился к нашей военной семье девять лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Я хорошо знал Дмитрия. Вокруг него объединялись люди с общей целью – бороться за свою страну", - отметил Залужный.

Главком подчеркнул, что путь к нашей победе - очень трудный, а ее цена - жизнь наших воинов.

"Да Винчи". Спи спокойно, друг. Слава Украине", - написал главком.

Украина попрощалась с легендарным "Да Винчи"

10 марта в Киеве попрощались с Героем Украины, легендарным командиром Дмитрием Коцюбайлом, известным по позывному "Да Винчи". Панихида по погибшему украинскому воину состоялась в Михайловском соборе. Потом с героем прощались на Майдане Независимости. Отдать дань уважения воину пришли тысячи украинцев. Попрощаться с легендарным "Да Винчи" пришла и премьер Финляндии Санна Марин.

Герой Украины, командир "Волков Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою под Бахмутом. Он погиб на боевой позиции, оставшись во время обстрела вместе со своими бойцами.

Дмитрий Коцюбайло - первый доброволец, который прижизненно получил звание Героя Украины.

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