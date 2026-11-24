Часть решений Кабмин не разглашает из соображений безопасности.

Правительство приняло ряд решений по стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах в ответ на изменение тактики российских атак, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Правительство приняло несколько решений, часть из которых мы не раскрываем из соображений безопасности. Их цель – минимизировать, там где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего это касается критически важных социальных объектов", – говорится в сообщении.

По его словам, местные власти совместно с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети в пиковые периоды. При этом больницы и другие критически важные объекты должны работать бесперебойно.

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Если разрушения, вызванные вражескими ударами, будут значительными, местные власти должны подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды на случай временных ограничений.

Кроме того, премьер поручил ускорить и усовершенствовать установку резервного питания на критически важных элементах систем в каждом городе. Все области и столица должны отчитаться о ходе подготовки.

Проблемы с водоснабжением в Украине – последние новости

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре зимой могут возникать перебои с водоснабжением в десятках украинских городов. Больше всего рискуют прифронтовые общины и крупные города, зависимые от стабильного электроснабжения (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Кривой Рог).

Народный депутат Алексей Кучеренко сообщал, что зимой Украине грозят масштабные перебои с водоснабжением, а 95% населенных пунктов Украины не имеют надлежащего резервного питания для водоканалов.

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