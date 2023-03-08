Таким образом они пытаются отомстить за смерть своего командира.

Солдаты батальона "волки Да Винчи" нашли способ, как увековечить месть за смерть своего командира Дмитрия Коцюбайла.

Герой Украины погиб в бою под Бахмутом 7 марта. Его собратья, продолжающие защищать город-крепость, в память о Коцюбайле пишут на снарядах "Герою Украины".

"За Комбата, за нацию, за победу! "Волки Да Винчи" артиллерийским огнем перегрызают глотки вражеской наволочи на подступах к Бахмуту за своего вожака. Никто не убежит от праведной мсты. Слава Украине!",- говорится в посте 67-й омбр ДУК у Facebook.

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Что известно о погибшем Дмитрии Коцюбайле с позывным "Да Винчи"

Коцюбайло является уроженцем Ивано-Франковщины, села Задристрянского. Он был участником Революции Достоинства, после которой сразу же отправился воевать на фронт. Воевал за Покровск, Пески, Саур-Могилу, получил тяжелое ранение от танкового обстрела. А в 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром роты – он возглавил 1-ю штурмовую роту ДУК "Правый сектор".

В 2017-м году он получил звание Народного героя Украины, а в 2021-м году стал первым добровольцем, который был при жизни награжден знаком отличия Героя Украины.

Как сообщал УНИАН, "Да Винчи" погиб в результате российского обстрела под Бахмутом. Герою Украины было 27 лет.

Прощание с защитником состоится в четверг 9 марта на родной Ивано-Франковщине в селе Бовшев. Похороны запланированы на 10 марта в Киеве.

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